Мораес перешел в "Астон Виллу"

Нападающий Уэсли Мораес Феррейра перешел из "Брюгге" в "Астон Виллу". 22-летний бразилец перешел в английский клуб за 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне бразильский нападающий забил 17 голов и сделал 10 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах.
Напомним, в прошлом году Мораес был признан лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии.
We are delighted to welcome Brazilian striker Wesley to #AVFC ahead of his first day of pre-season training tomorrow. ✍️— Aston Villa (@AVFCOfficial) 2 июля 2019 г.
Full story 👉 https://t.co/YgfhPPi3Ug#WelcomeWesley pic.twitter.com/wm1GEF53No
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