Мораес может перейти из "Шахтера" в "Рому"

"Рома" проявляет интерес к форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato.it, нападающего в своей команде хочет видеть главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший с Мораесом в "Шахтере". "Рома" хочет усилить атаку в виду возможного перехода в "Интер" Эдина Джеко. Договориться с "Ювентусом" о трансфере Гонсало Игуаина не удалось.

32-летний Жуниор Мораес в прошлом сезоне провел 39 матчей за "Шахтер" и забил 26 мячей при 12 голевых передачах. Уроженец Бразилии принял украинское гражданство и выступает за сборную Украины.

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