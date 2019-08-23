Монреаль сменит «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

Защитник «Арсенала» Начо Монреаль близок к переходу в «Реал Сосьедад», сообщает Noticias de Gipuzkoa со ссылкой на Onda Vasca. Ожидается, что 33-летний испанец подпишет с басками полноценный контракт.

Монреаль выразил желание уйти из лондонской команды после трансфера 22-летнего Кирана Тирни, за которого «канониры» заплатили «Селтику» 30 миллионов фунтов стерлингов.

В «Арсенале» Монреаль играет с 2013 года, и за это время испанец провел 250 матчей, в которых забил 10 голов.