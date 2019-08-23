Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Монреаль сменит «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

17:52
Теги:

Защитник «Арсенала» Начо Монреаль близок к переходу в «Реал Сосьедад», сообщает Noticias de Gipuzkoa со ссылкой на Onda Vasca. Ожидается, что 33-летний испанец подпишет с басками полноценный контракт.

Монреаль выразил желание уйти из лондонской команды после трансфера 22-летнего Кирана Тирни, за которого «канониры» заплатили «Селтику» 30 миллионов фунтов стерлингов.

В «Арсенале» Монреаль играет с 2013 года, и за это время испанец провел 250 матчей, в которых забил 10 голов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир