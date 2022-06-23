Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:47

«Монца» интересуется Майоралем из «Реала»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Реала» Борха Майораль может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Монца», которая в сезоне-2022/23 сыграет в серии А. Представители клуба уже начали переговоры с игроком.

Минувший сезон Майораль провел в аренде у «Ромы» и «Хетафе». На его счету 18 матчей в ла лиге, в которых он забил 6 голов и сделал результативную передачу. Также Майораль отметился голом в 11 матчах за «Рому».

Борха Майораль
ФК Монца
ФК Реал
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
Игра в «Марсельскую рулетку». Легендарному французскому игроку и тренеру Зинедину Зидану 23 июня исполняется 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью хочет видеть Начо в «Роме». При нем защитник дебютировал в «Реале»

«Фиорентина» может приобрести Додо у «Шахтера»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости