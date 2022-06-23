«Монца» интересуется Майоралем из «Реала»

Форвард «Реала» Борха Майораль может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Монца», которая в сезоне-2022/23 сыграет в серии А. Представители клуба уже начали переговоры с игроком.

Минувший сезон Майораль провел в аренде у «Ромы» и «Хетафе». На его счету 18 матчей в ла лиге, в которых он забил 6 голов и сделал результативную передачу. Также Майораль отметился голом в 11 матчах за «Рому».