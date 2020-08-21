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«Монца» интересуется Джовинко

05:10
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Форвард «Аль-Хилаля» Себастьян Джовинко может вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 33-летним итальянцем интересуется «Монца», которой владеет Сильвио Берлускони. Клуб по итогам сезона вышел в серию Б.

Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Дженоа», «Беневенто» и «Интера».

Контракт нападающего с клубом из Саудовской Аравии истекает в июне 2021 года, но Джовинко может самостоятельно выкупить свой трансфер.

Джовинко — двукратный чемпион Италии и двукратный обладатель Суперкубка страны.

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