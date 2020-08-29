«Монца» Берлускони приобрела защитника «Коринтианса»

Защитник «Коринтианса» Карлос Аугусто подписал контракт с клубом серии B «Монца», сообщается на официальном сайте клуба.

Подробности контракта 21-летнего бразильца не сообщаются. По данным Globoesporte, сумма сделки составила 4 млн евро, при этом «Монца», которой владеет Сильвио Берлускони, выкупила только 40 процентов прав на игрока.

У Аугусто есть итальянский паспорт, поэтому он не будет занимать место в команде игрока вне Евросоюза.

Защитник провел за «Коринтианс» 31 матч, в котором забил один гол. Также на его счету шесть матчей в составе сборной Бразилии до 20 лет.