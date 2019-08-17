«Монако» включился в борьбу с «Ромой» за Ругани из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани может продолжить карьеру в «Монако», утверждает Sky Sport Italia. По информации СМИ, монегаски включились в борьбу с «Ромой» за 25-летнего итальянского футболиста.

«Ювентус» планирует получить от продажи Ругани около 30 миллионов евро. «Бьянконери» также готовы рассмотреть вариант с арендой защитника и обязательным выкупом по окончании соглашения за 25 миллионов.

«Рома» была близка к подписанию контракта с Ругани, но переключилась в последний момент на игрока «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

В прошлом сезоне Ругани провел 20 матчей за «Ювентус» и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 22 миллиона евро.