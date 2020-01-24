«Монако» ведет переговоры с Мертенсом

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в «Монако», сообщает Corriere dello Sport. Контракт игрока истекает в конце текущего сезона.

«Монако» предлагает 32-летнему Мертенсу двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год. «Наполи» готов дать на миллион меньше. В соглашении с монегасками также прописан бонус в 5 миллионов.

Контракт Мертенса с «Наполи» рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за неаполитанский клуб 22 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. В его приглашении также заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Вест Хэм».