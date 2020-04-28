«Монако» решил не выкупать контракт Бакайоко у «Челси»

«Монако» принял решение не использовать опцию выкупа контракта полузащитника Темуе Бакайоко. Об этом сообщает RMC Sport. У клуба было право выкупить его у «Челси» за 42 миллиона евро.

Также сообщается, что английский клуб рассчитывает продать его. Интерес к нему проявлял «ПСЖ», но переговоры на данный момент не продвинулись далеко.

25-летний француз в текущем сезоне провел 23 матча за «Монако» и забил один мяч при двух голевых передачах. Срок аренды истекает 30 июня 2020 года.