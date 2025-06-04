«Монако» предложили подписать Погба

Экс-полузащитник «Ювентуса» Поль Погба был предложен «Монако», сообщает Foot Mercato. Монегаски ищут талантливого игрока для усиления полузащиты.

Ранее сообщалось об интересе к 32-летнему французу со стороны клубо в МЛС.

29 февраля 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев.

1 декабря 31-летний француз стал свободным агентом, так как «Ювентус» расторг контракт с игроком по взаимному согласию сторон.