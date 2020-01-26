«Монако» может приобрести Акунью, которым интересовался «Зенит»

Полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает A Bola. По информации СМИ, «Монако» заинтересован в переходе 28-летнего аргентинца.

Переговоры находят в активной стадии. Трансфер может завершиться зимой.

В текущем сезоне Акунья провел 24 матча за «Спортинг», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

Отметим, что в феврале 2019-го «Зенит» проявлял интерес к Акунье.