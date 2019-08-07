"Монако" может подписать Бен Йеддера или Батшуайи

"Монако" рассматривает различные варианты усиления атаки на тот случай, если команду покинет Радамель Фалькао. Как сообщает L’Equipe, монегаски могут подписать из "Севильи" Виссама Бен Йеддера. В прошлом сезоне 28-летний экс-игрок "Тулузы" в чемпионате Испании провел 35 матчей, забил 18 мячей.

Одним из альтернативных вариантов является Миши Батшуайи, принадлежащий "Челси"​. В прошлом сезоне 25-летний бельгиец играл на правах аренды в "Валенсии" и "Кристал Пэлас", но суммарно в 26 матчах забил шесть мячей.