«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian. По информации СМИ, 29-летний аргентинец привлек внимание «Монако»?.

Также сообщается, что «Милан» проявляет интерес к Рохо. Защитник рассчитывает покинуть «МЮ» до закрытия летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне Рохо провел 6 матчей за «МЮ» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 12 миллионов евро. В сезоне-2019/20 аргентинец не выходил на поле.

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