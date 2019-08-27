«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
23:10
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian. По информации СМИ, 29-летний аргентинец привлек внимание «Монако»?.
Также сообщается, что «Милан» проявляет интерес к Рохо. Защитник рассчитывает покинуть «МЮ» до закрытия летнего трансферного окна.
В прошлом сезоне Рохо провел 6 матчей за «МЮ» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 12 миллионов евро. В сезоне-2019/20 аргентинец не выходил на поле.