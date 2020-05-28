«Монако» и «Арсенал» интересовались Дивеевым, когда защитник выступал за «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе со стороны «Монако» и «Арсенала» к защитнику Игорю Дивееву, который ранее выступал за уфимцев.

В феврале 2019-го ЦСКА арендовал у «Уфы» Дивеева с опцией выкупа, которой красно-синие позже воспользовались.

— На Дивеева был спрос у «Монако» и «Арсенала». Он рос у нас. Очень динамично развивался. Я очень хорошо знаю его отца. Переманили его сына к себе и через четыре года он стал звездой. «Арсенал» и «Монако» интересовались Игорем, но мы выбрали ЦСКА, это было лучшим продолжением для него в развитии. Большую роль сыграли еще мои отношения с Гончаренко, плюс так захотел сам Дивеев, — сказал Газизов во время прямого эфира с комментатором Геннадием Орловым во «ВКонтакте».