«Монако» готов платить Икарди 7 миллионов евро в год

«Монако» ведет переговоры с «Интером» по нападающему Мауро Икарди. Как сообщает Soccer Link, монегаски готовы предложить 26-летнему аргентинцу долгосрочный контракт с зарплатой в 7 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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