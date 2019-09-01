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«Монако» арендовал нападающего «Лейпцига»

16:18
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Нападающий «Лейпцига» Жан-Кевин Огюстен продолжит карьеру в «Монако». Французский клуб арендовал 22-летнего француза с последующим правом выкупа, сообщает официальный сайт команды.

Огюстен прошел академию «ПСЖ», откуда перешел в «Лейпциг». В прошлом сезоне он провел за немецкий клуб 30 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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