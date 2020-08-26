Могут ли Месси и Роналду вместе сыграть за «Ювентус»? Отвечает итальянский журналист

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не перейдет в «Ювентус», где уже выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщил в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

impossible — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2020

«Невозможно», — написал Романо, отвечая на вопрос о вероятности такого перехода. Ранее Месси подал запрос о расторжении контракта. В клубе заявили, что не могут расторгнуть соглашение, так как срок действия опции, позволяющей игроку уйти на правах свободного агента, истек. Сумма отступных в контракте футболиста — 700 миллионов евро.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.