Модрич согласился на переход в «Милан»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал согласие на переход в «Милан», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в клубе уверены, что в ближайшие 48 часов сумеют заключить контракт с 39-летним хорватом.

«Реал» 22 мая объявил, что полузащитник покинет команду после окончания клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

Полузащитник провел за «Реал» 590 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 95 результативных передач. Он перешел в мадридский клуб из «Тоттенхэма» в 2012 году.