Полузащитник "Реала" Лука Модрич может перейти в "Милан". Агент игрока Владо Лемич встретился с руководством итальянского клуба, сообщает Sky Sport Italia. В Милане обладателя "Золотого мяча" рассматривают как ментора для молодых игроков.

Препятствием для трансфера является высокая зарплата хорвата, он получает 12 миллионов евро в год. В прошедшем сезоне 33-летний Модрич провел 46 матчей за "Реал" и забил четыре мяча при восьми голевых передачах. Его контракт действует до лета 2020 года.

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