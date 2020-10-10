«Мне все равно». Реакция Де Брейне на возможный переход Месси в «Ман Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признался, что его не волнуют слухи о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в английскую команду.
Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний аргентинец может перейти в «Ман Сити» летом.
«Честно говоря, мне все равно. Если Месси придет — хорошо, если нет, то в клубе достаточно хороших футболистов, с которыми мне нравится играть», — приводит слова Де Брейне Sky Sports.
В сезоне-2019/20 Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. В текущем — 3 игры и один забитый мяч. Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость нападающего в 100 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.