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«Мне все равно». Реакция Де Брейне на возможный переход Месси в «Ман Сити»

22:02
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признался, что его не волнуют слухи о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в английскую команду.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний аргентинец может перейти в «Ман Сити» летом.

«Честно говоря, мне все равно. Если Месси придет — хорошо, если нет, то в клубе достаточно хороших футболистов, с которыми мне нравится играть», — приводит слова Де Брейне Sky Sports.

В сезоне-2019/20 Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. В текущем — 3 игры и один забитый мяч. Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость нападающего в 100 миллионов евро.

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