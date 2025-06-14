Mirror: «Тоттенхэм» может предложить 65 миллионов фунтов за Мбемо

Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает The Mirror.

По информации источника, «шпоры» готовы предложить за 25-летнего форварда 65 миллионов фунтов плюс еще 5 в виде бонусов. Ранее сообщалось, что «Брентфорд» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 45 миллионов.

Журналист Бен Джейкобс отмечает, что важным фактором в переговорах «Тоттенхэма» и «Брентфорда» может стать главный тренер лондонцев Томас Франк, который с 2018 по 2025 год возглавлял «пчел».

В прошедшем сезоне Мбемо провел 42 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.