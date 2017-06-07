Мирча Луческу: "Дугласу Косте лучше перейти в "Ювентус"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу посоветовал полузащитнику Дугласу Косте уйти из "Баварии". Румынский специалист работал с бразильцем в донецком "Шахтере".

- Я заметил Косту в юношеской сборной Бразилии, где также были Неймар и Алекс Тейшейра, - цитирует Tuttosport Луческу. - Когда мы купили его у "Гремиу", уже был виден его талант, но он все еще был молодым игроком. С тех пор он стал одним из лучших в мире. Помимо Неймара, самыми сильными вингерами являются Бейл, Дуглас Коста, Виллиан и Роббен. По сравнению с последним Коста быстрее и сильнее, хотя сейчас он менее совершенен. Он отличный игрок и хороший парень, но ему нужна среда, которая его стимулирует. Если вы спросите меня, то я бы порекомендовал ему перейти в "Юве", так как серия А тактически остается одной из самых сложных лиг. В бундеслиге все команды играют одинаково, в то время как в Италии разные стили. Это разнообразие заставляет игроков развиваться.