Миранда близок к переходу в китайский "Цзянсу Сунин"

Защитник "Интера" Миранда может стать игроком китайского клуба "Цзянсу Сунин", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sportitalia, бразилец открыт к переходу и ведет переговоры с потенциальными работодателями. Его зарплата может составить 5 миллионов евро в год. Футболист не входит в планы нового главного тренера нерадзурри Антонио Конте. На игрока также претендовал "Монако".

34-летний футболист в прошедшем сезоне провел 20 матчей за "Интер" во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2020 года.

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