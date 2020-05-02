Миранчуки хотят в Испанию или Италию. Ими интересуются «Рома», «Милан», «Севилья»

По данным «СЭ», полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки по-прежнему испытывают желание попробовать свои силы за границей. Им наиболее интересен чемпионат Испании.

При этом несколько европейских клубов также продолжают проявлять интерес к футболистам. В их число входят испанская «Севилья», итальянские «Рома» и «Милан», который минувшей зимой делал предложение «Локомотиву» об аренде Алексея Миранчука с правом выкупа.

В сезоне-2019/20 24-летний Алексей Миранчук провел 26 матчей за «Локомотив», забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. У 24-летнего Антона — 13 игр, 2 забитых мяча и одна голевая передача.