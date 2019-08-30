Миральяс стал игроком «Антверпена»

Нападающий «Эвертона» Кевин Миральяс покинул английский клуб. 31-летний бельгиец продолжит карьеру в «Антверпене», сообщает официальный сайт команды из «Ливерпуля».

Прошлый сезон Миральяс провел на правах аренды в «Фиорентине». В 30 матчах нападающий забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

? | All the best to Kevin Mirallas as he joins Royal Antwerp after 7?? seasons with the Blues.



Good luck, Kev. pic.twitter.com/CbOXoKyiRY — Everton (@Everton) August 30, 2019

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