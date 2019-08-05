Вратарь Симон Миньоле перешел из "Ливерпуля" в "Брюгге", информирует официальный сайт бельгийского клуба. Сумма трансфера составила порядка семи миллионов евро, но с учетом бонусов может вырасти до девяти, сообщает Guardian.

31-летний голкипер подписал пятилетний контракт. В прошлом сезоне Миньоле просил клуб продать его, но главный тренер команды Юрген Клопп уговорил бельгийца остаться. "Ливерпуль" намерен приобрести опытного голкипера, который выступит в роли сменщика Алиссона.

В минувшем сезоне Миньоле провел 2 матча за "Ливерпуль", в которых пропустил 4 гола.

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