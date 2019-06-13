Мино Райола опроверг новость о переговорах по поводу перехода Де Лигта в "ПСЖ"

Агент защитника "Аякса" Маттейса де Лигта Мино Райола опроверг информацию о том, что он прилетел в Париж вести переговоры о переходе голландца в "ПСЖ". Информация об этом появилась после того, как один из журналистов опубликовал фото агента в баре одного из парижских отелей.

- Это классический фейк. Он просто попросил у меня разрешения сделать фото, но я даже не знаю, кем был этот мужчина, - сказал агент в комментарии ANSA. - Я не общался с ним. Это фейк.

В сезоне-2018/19 19-летний Маттейс де Лигт сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. Ранее в СМИ появилась информация, что он предпочитает перейти в "ПСЖ", так как его не устроило предложение "Барселоны".

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