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Мино Райола о ситуации с Погба: «Больше никого не приведу в «МЮ», они бы уничтожили бы даже Пеле и Марадону»

12:40
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Агент полузащитника Поля Погба Мино Райола жалеет о переходе своего клиента в «Манчестер Юнайтед». Ранее француз выступал за «Ювентус».

— Сейчас я бы уже никого не привел туда, — цитирует агента La Repubblica.- Они уничтожили бы Марадону, Пеле и Мальдини. Полю нужен такой клуб и такая команда, какая у него была в первый сезон в «Ювентусе».

26-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

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