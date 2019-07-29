Милинкович-Савич договорился с "МЮ"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич достиг устной договоренности о контракте с "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, стороны согласовали все условия. Тем не менее, переход пока не оформлен. Он может зависеть от трансфера Поля Погба, которого хочет купить "Реал". В случае перехода в центре полузащиты освободится вакансия для Милинковича-Савича, а также английский клуб получит деньги на подписание игрока.

24-летний серб в прошлом сезоне провел 41 матч за "Лацио" и забил семь мячей при трех голевых передачах.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр