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Милик согласовал условия контракта с «Марселем»

19:10
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Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик пришел к соглашению с «Марселем» по поводу условий будущего контракта, сообщает RMC Sport.

При этом клубы пока не договорились о сумме отступных. «Марсель» готов предложить за игрока 7 миллионов евро. «Наполи», скорее всего, не устроит эта сумма.

26-летний поляк в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был выключен в заявку на сезон. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

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