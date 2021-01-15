Милик согласовал условия контракта с «Марселем»

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик пришел к соглашению с «Марселем» по поводу условий будущего контракта, сообщает RMC Sport.

При этом клубы пока не договорились о сумме отступных. «Марсель» готов предложить за игрока 7 миллионов евро. «Наполи», скорее всего, не устроит эта сумма.

26-летний поляк в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был выключен в заявку на сезон. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.