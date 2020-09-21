Милик может перейти в «Тоттенхэм» после срыва аренды в «Рому»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может перейти не в «Рому», а в «Тоттенхэм», утверждает Football Italia. Польский форвард был близок к аренде в римский клуб с правом выкупа в размере 18 миллионов евро плюс семь миллионов бонусами. Однако ему не удалось согласовать детали контракта, включая права на образ и премиальные.

В связи с этим «Рома» передумала расставаться с Эдином Джеко, которого мог подписать «Ювентус».

«Тоттенхэм» готов пойти на полноценный трансфер. Контракт форварда с «Наполи» истекает в конце сезона, и неаполитанцам будет выгодно продать его, чтобы не потерять следующим летом бесплатно.

В прошлом сезоне 26-летний поляк провел 35 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.