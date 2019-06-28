"Милан" заплатит 20 миллионов евро за защитника "Реала"

Защитник "Реала" Тео Эрнандес близок к переходу в "Милан", утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации СМИ, итальянцы готовы заплатить за 21-летнего француза 20 миллионов евро.

Эрнандес будет получать 1,8 миллиона евро за сезон. "Милан" планирует заключить с футболистом четырехлетний контракт.

Летом 2017 года француз перешел из "Атлетико" в "Реал" за 24 миллиона евро. В прошедшем сезоне он выступал за "Реал Сосьедад", где провел 28 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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