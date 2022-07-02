«Милан» ведет переговоры с «Челси» по Зиешу

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане». По информации журналиста Фабрицио Романо, «Милан» находится в прямом контакте с «Челси» по поводу перехода игрока с прошлой недели.

Отмечается, что сам 29-летний игрок сборной Марокко открыт для перехода в клуб.

Ранее появилась информация, что «Милан» готов заплатить за аренду 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.