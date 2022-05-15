«Милан» связался с агентами Ориги

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 27-летнего бельгийца претендует «Милан». Итальянский клуб сделал официальное обращение по поводу перехода и связался с агентами игрока. Ориги готов согласиться на зарплату в 4 млн евро в год.

В текущем сезоне Ориги провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока истекает летом 2022 года.