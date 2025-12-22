Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

22 декабря 2025, 15:34

«Милан» согласовал с «Вест Хэмом» переход Фюллькруга

Сергей Ярошенко

«Милан» согласовал с «Вест Хэмом» переход нападающего Никласа Фюллькруга, сообщает La Gazzetta dello Sport.

32-летний немец перейдет в итальянский клуб на правах аренды с правом выкупа.

По информации источника, футболист прибудет в Милан в понедельник вечером или во вторник утром и пройдет медицинское обследование на этой неделе. Отмечается, что форвард согласился на небольшое снижение зарплаты и не желает возвращаться в «Вест Хэм».

В этом сезоне на счету Фюллькруга 9 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Милан
Читайте также
ФСБ предотвратила покушения на военных и теракт на аэродроме. Что известно
Постпред Украины в ООН допустил участие Шредера в мирных переговорах с Россией
«Краснодар»: что задумал Галицкий? Колонка Казакова
Трамп звонил Инфантино два раза, УЕФА готов пойти против ФИФА, общий шок из-за отмены красной Балогуна. Новые подробности главного скандала ЧМ-2026
Франция сравнялась с Италией, а Дешам догнал Шена. Главные цифры победы над Марокко
Рейтинг доверия россиян Путину составил свыше 72%
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рома» предложила «Манчестер Юнайтед» 5 миллионов евро за аренду Зиркзе с опцией выкупа за 30 миллионов

Романо: «Милан» арендует Фюллькруга с необязательной опцией выкупа за 13-14 миллионов евро

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости