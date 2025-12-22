«Милан» согласовал с «Вест Хэмом» переход Фюллькруга

«Милан» согласовал с «Вест Хэмом» переход нападающего Никласа Фюллькруга, сообщает La Gazzetta dello Sport.

32-летний немец перейдет в итальянский клуб на правах аренды с правом выкупа.

По информации источника, футболист прибудет в Милан в понедельник вечером или во вторник утром и пройдет медицинское обследование на этой неделе. Отмечается, что форвард согласился на небольшое снижение зарплаты и не желает возвращаться в «Вест Хэм».

В этом сезоне на счету Фюллькруга 9 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.