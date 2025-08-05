«Милан» согласовал переход Яшари из «Брюгге» за 39 миллионов евро

Полузащитник «Брюгге» Ардон Яшари в ближайшее время станет игроком «Милана», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали сделку по 23-летнему швейцарцу за 39 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Яшари в 52 матчах за «Брюгге» во всех турнирах забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.