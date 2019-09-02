«Милан» сегодня обменяет Андре Силву на Ребича
11:22
Сегодня «Милан» и «Айнтрахт» произведут обмен нападающими, сообщают итальянские СМИ.
По информации Corierre dello Sport, Анте Ребич перейдет в «Милан». Речь идет об аренде с правом выкупа за 25 миллионов евро. Андре Силва заменит его в «Айнтрахте».
25-летний Анте Ребич в текущем сезоне провел шесть матчей за «Айнтрахт» и забил три мяча при одной голевой передаче.
В прошлом сезоне 23-летний Андре Силва выступал за «Севилью» на правах аренды. Он провел 40 матчей и забил 11 мячей.
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