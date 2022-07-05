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Сегодня, 00:28

«Милан» сделал первое предложение «Брюгге» по Де Кетеларе

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, «Милан» сделал первое предложение по 21-летнему бельгийцу. Итальянский клуб предложил за игрока 20 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 49 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с бельгийской командой рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

ФК Брюгге
ФК Милан
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