«Милан» сделал финальное предложение по трансферу Анхеля Корреа

«Милан» продолжает вести переговоры по покупке нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа. Миланский клуб сделал финальное предложение: 35 миллионов евро, еще 5 миллионов в виде бонусов и 30 процентов от суммы последующей продажи игрока, утверждает AS.

Мадридский клуб взял время на раздумье. Контракт 24-летнего аргентинца с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. Он выступает за команду с 2015 года, провел 178 матчей, забил 30 мячей.

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