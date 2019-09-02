«Милан» сделает новое предложение по Тайсону

Сегодня «Милан» предпримет новую попытку подписать полузащитника «Шахтера» Тайсона, сообщают итальянские СМИ.

По информации Corierre dello Sport, сегодня, в последний день трансферного окна итальянский клуб попробует договориться с украинским клубом. Ранее сообщалось, что «Шахтер» отдать его только за 30 миллионов евро и не намерен идти на компромиссы. При этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что близок к переходу в «Шахтер» полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка.

31-летний Тайсон в текущем сезоне провел пять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при четырех голевых передачах. Ранее сообщалось, что им также интересуется «Рома».

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