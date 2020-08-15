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«Милан», «Рома» и «Эвертон» интересуются экс-защитником «Спартака»

04:48
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Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 28-летнего серба претендуют «Милан», «Рома», а также «Эвертон», тренером которого является экс-наставник неаполитанцев Карло Анчелотти.

Ранее защитник выступал за «Спартак» с января по май 2018 года.

В минувшем сезоне Максимович 28 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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