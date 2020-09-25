«Милан» провел переговоры по Орье, который отказался переходить в «Спартак»

В четверг между «Миланом» и «Тоттенхэмом» состоялись переговоры по защитнику Сержу Орье, утверждает RMC. Итальянский клуб заинтересован в покупку 27-летнего ивуарийца.

Ранее игрок отказался от перехода в «Спартак», так как не хочет переезжать в Россию.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В его активе восемь голов и 14 результативных передач в 83 матчах за лондонский клуб. В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 миллиона евро до вычета налогов.