«Милан» предложил за Эвертона 30 миллионов евро

«Милан» проявляет интерес к нападающему «Гремиу» Эвертону Соаресу. Итальянский клуб готов приобрести 23-летнего бразильца, сообщает Globo Esporte. «Милан» предложил 30 миллионов евро, но получил отказ. Бразильцы хотят 35 миллионов плюс бонусы.

«Милану» также придется решать вопрос с правами на игрока, которыми, помимо, «Гремиу», владеют еще две стороны.

В этом году в чемпионате Бразилии Эвертон провел 13 матчей в составе «Гремиу», отличившись одним голом и тремя результативными передачами.