Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 12:37

«Милан» получил согласие от Уокера на переход

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Манчестера Сити» Кайл Уокер дал «Милану» предварительное согласие на переход, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие 24-48 часов запланированы новые встречи, чтобы завершить сделку со стороны клуба и приступить к официальным процедурам.

34-летний защитник играет в «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. В текущем сезоне Уокер провел 18 матчей во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.

Кайл Уокер. «Попросил поиграть за границей». Кайл Уокер может покинуть «Сити» уже в январе — Пеп подтвердил
Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
Читайте также
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
СМИ сообщили о переполохе у американцев из-за смены места инаугурации Трампа
Блинкен назвал условие окончания конфликта на Украине
РПЛ обратилась в комитет по этике РФС из-за интервью Дзюбы о «Локомотиве»
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Кварацхелия — один из самых ярких игроков мирового футбола»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости