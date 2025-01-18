«Милан» получил согласие от Уокера на переход

Защитник «Манчестера Сити» Кайл Уокер дал «Милану» предварительное согласие на переход, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие 24-48 часов запланированы новые встречи, чтобы завершить сделку со стороны клуба и приступить к официальным процедурам.

34-летний защитник играет в «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. В текущем сезоне Уокер провел 18 матчей во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.