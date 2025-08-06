Футбол
6 августа, 18:32

«Милан» объявил о переходе полузащитника «Брюгге» Яшари

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ардон Яшари.
Фото ФК «Милан»

Полузащитник «Брюгге» Ардон Яшари стал игроком «Милана», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

23-летний швейцарец подписал пятилетний контракт с клубом — до 2030 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера с бонусами составит 39 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Яшари в 52 матчах за «Брюгге» во всех турнирах забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.

  • DemolisherAjax

    Опять взяли неизвестно кого...А потом все делают круглые глаза,когда видят что Милан занимает 8-ое место :)

    06.08.2025

  • Viktor Pantyukhov

    ну наконец-то. заждались уже

    06.08.2025

