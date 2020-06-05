«Милан» не намерен продавать Беннасера

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может остаться в клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Ральф Рангник?, который в ближайшее время может возглавить миланский клуб, видит в 22-летнем алжирце ключевого игрока для команды и не намерен его продавать.

Ранее об интересе к хавбеку сообщалось со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «МЮ».

В нынешнем сезоне Беннасер провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.