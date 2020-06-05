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«Милан» не намерен продавать Беннасера

11:47
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может остаться в клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Ральф Рангник?, который в ближайшее время может возглавить миланский клуб, видит в 22-летнем алжирце ключевого игрока для команды и не намерен его продавать.

Ранее об интересе к хавбеку сообщалось со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «МЮ».

В нынешнем сезоне Беннасер провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

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