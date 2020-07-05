«Милан» намерен выкупить Кьера у «Севильи»

Защитник «Севильи» Симон Кьер, арендованный «Миланом», может подписать с миланцами полноценный контракт, сообщает Milannews.it.

По сведениям источника, миланский клуб активирует опцию выкупа 31-летнего датчанина за 3,5 млн евро.

Начало сезона защитник провел в «Аталанте», а в январе присоединился к «Милану».

В текущем сезоне Кьер провел 17 матчей во всех турнирах, в которых заработал четыре желтые карточки.