Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Милан» намерен выкупить Кьера у «Севильи»

5 июля 2020, 16:19
Теги:

Защитник «Севильи» Симон Кьер, арендованный «Миланом», может подписать с миланцами полноценный контракт, сообщает Milannews.it.

По сведениям источника, миланский клуб активирует опцию выкупа 31-летнего датчанина за 3,5 млн евро.

Начало сезона защитник провел в «Аталанте», а в январе присоединился к «Милану».

В текущем сезоне Кьер провел 17 матчей во всех турнирах, в которых заработал четыре желтые карточки.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир