"Милан" намерен приобрести Байи у "Манчестер Юнайтед"

"Милан" заинтересован в трансфере защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи, сообщает Tuttosport. Итальянский клуб ищет опытного игрока в пару к Алессио Романьоли. Первоначально "россонери" хотели приобрести защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена, но не желали платить за 30-летнего игрока с зарплатой в 5 миллионов евро 20 миллионов.

Байи не оправдал ожиданий в "Манчестер Юнайтед". Его контракт рассчитан до лета 2020 года, потому "красные дьяволы" могут снизить заправшиваемую цену.

25-летний защитник в прошедшем сезоне провел 18 матчей в составе "МЮ" и не отметился результативными действиями.

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