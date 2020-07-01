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«Милан» намерен подписать полноценный контракт с Ребичем

1 июля 2020, 11:17
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Форвард «Милана» Анте Ребич, арендованный у «Айнтрахта», может подписать с итальянским клубом полноценный контракт, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство клуба высоко оценило игру 26-летнего хорвата и готово выкупить игрока у немецкой команды. Ребич обойдется «Милану» в 25-30 млн евро.

Его нынешняя зарплата в 3 млн евро превышает новую максимальную зарплату в клубе в 2,5 млн евро, но миланцы могут сделать исключение, как в случае с Джанлуиджи Доннаруммой.

В текущем сезоне Ребич провел 17 матчей в серии А, в которых забил 8 голов.

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