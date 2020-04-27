«Милан» может приобрести Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани может перейти в «Милан», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, миланский клуб является фаворитом в борьбе за 25-летнего итальянца. «Ювентус» хочет получить за игрока около 20 млн евро. Также на игрока претендуют «Фиорентина» и «Наполи».

Ранее Ругани стал первым игроком в серии А, у которого был диагностирован коронавирус.

В текущем сезоне на счету Ругани 7 матчей во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.